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Новости Нижнего Тагила

Открытое первенство по конкуру пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 8 октября

20 сентября 2017, 12:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле с 6 по 8 октября будет проводиться соревнование по преодолению препятствий на лошадях.

В конно-спортивном комплексе «Уралец» в Нижнем Тагиле осенью стартует открытое первенство по конкуру – преодолению препятствий на лошадях. Соревнования пройдут с 6 по 8 октября 2017 года.


Конкурс будет проведен по трем категориям участников: дети от 10 до 14 лет, юноши до 18 лет и взрослые. Уже определена программа соревнований, в которой победители будут выявляться по 6 маршрутам.

В каждой возрастной категории определится 3 призовых места. Сейчас организаторы принимают заявки на участие в первенстве от всех желающих.

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