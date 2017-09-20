Открытое первенство по конкуру пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 8 октября

В конно-спортивном комплексе «Уралец» в Нижнем Тагиле осенью стартует открытое первенство по конкуру – преодолению препятствий на лошадях. Соревнования пройдут с 6 по 8 октября 2017 года.



Конкурс будет проведен по трем категориям участников: дети от 10 до 14 лет, юноши до 18 лет и взрослые. Уже определена программа соревнований, в которой победители будут выявляться по 6 маршрутам.



В каждой возрастной категории определится 3 призовых места. Сейчас организаторы принимают заявки на участие в первенстве от всех желающих.