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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» завершил выездную хоккейную серию игр поражением (ФОТО)

20 сентября 2017, 13:00Добавить новость
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Первая осенняя серия выездных игр завершилась для тагильских хоккеистов. В заключительной игре «Спутник» уступил победу команде из Новокузнецка со счетом 2:1.

Хоккейный матч первой осенней серии завершился в Новокузнецке. Тагильский «Спутник» на последней игре с командой «Металлург» проиграл со счетом 2:1. Свою единственную шайбу тагильские хоккеисты забили в ворота соперника за 23 секунды до окончания матча.

 

Главный тренер «Спутника» Александр Рожков отметил, что главной причиной такой игры стала усталость хоккеистов. Спортсмены провели 3 больших матча в нескольких городах России, многочисленные перелеты и переезды повлияли на собранность команды. Напомним, ранее «Спутник» проиграл «Ермаку» из Ангарска со счетом 3:2.

23 сентября  сразится в домашнем матче с хоккейной командой «Звезда» из города Чехов, пишет пресс-служба ХК «Спутник».

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Фото: пресс-служба ХК «Спутник»

 
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