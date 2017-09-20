Тагильский «Спутник» завершил выездную хоккейную серию игр поражением (ФОТО)

«Спутник»

Хоккейный матч первой осенней серии завершился в Новокузнецке. Тагильский «Спутник» на последней игре с командой «Металлург» проиграл со счетом 2:1. Свою единственную шайбу тагильские хоккеисты забили в ворота соперника за 23 секунды до окончания матча.

Главный тренер «Спутника» Александр Рожков отметил, что главной причиной такой игры стала усталость хоккеистов. Спортсмены провели 3 больших матча в нескольких городах России, многочисленные перелеты и переезды повлияли на собранность команды. Напомним, ранее «Спутник» проиграл «Ермаку» из Ангарска со счетом 3:2.



23 сентября сразится в домашнем матче с хоккейной командой «Звезда» из города Чехов, пишет пресс-служба ХК «Спутник».





Фото: пресс-служба ХК «Спутник»