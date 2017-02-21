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Новости Нижнего Тагила

48 тагильчан покоряли трассы на соревнованиях по ледолазанию на горе Шихан

21 февраля 2017, 09:00Добавить новость
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На горе Шихан в Нижнем Тагиле накануне прошел открытый городской Чемпионат по ледолазанию. В нем приняли участие 48 тагильчан, которые соревновались в двух дисциплинах – скорость и трудность.

В дисциплине «Скорость» победу одержал Сергей Самойлин, а среди женщин – Екатерина Шарафеева. В дисциплине «Трудность» первыми стали Сергей Дашкевич и Полина Пенкина.

Трасса была подготовлена специалистами клуба туристов «Азимут». Победителям были вручены также грамоты и подарки от клуба и призы от спонсора соревнований.

© TagilCity.ru
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