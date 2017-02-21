48 тагильчан покоряли трассы на соревнованиях по ледолазанию на горе Шихан

В дисциплине «Скорость» победу одержал Сергей Самойлин, а среди женщин – Екатерина Шарафеева. В дисциплине «Трудность» первыми стали Сергей Дашкевич и Полина Пенкина.



Трасса была подготовлена специалистами клуба туристов «Азимут». Победителям были вручены также грамоты и подарки от клуба и призы от спонсора соревнований.