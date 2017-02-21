Два бобра тагильского «Спутника» отправятся в шествие за пиццей для болельщиков: маршрут внутри! (ФОТО)

Как и в прошлом году, хоккейный клуб «Спутник» проводит в Нижнем Тагиле День Бобра. В этом году он еще и отмечен рекордом команды – 4-е место в регулярном чемпионате ВХЛ. 22 февраля у ХК «Спутник» – традиционный День Бобра. Сергей Кряжевских и Ирина Казанцева, переодевшись в костюмы Бобров, отправятся в другой район города на трамвае в поход за пиццей.
Обширное мероприятие начнется во Дворце ледового спорта в 13:00. Участники мероприятия будут переодеваться в костюмы. Одетые и готовые к путешествию по городу, они выйдут из Дворца в 13:40.
Отправление участников с остановки «Спортивная» на трамвае №12 запланировано на 14:05. Шествие пройдет по маршруту улиц Ленина-Горошникова-Первомайская-Пархоменко до пиццерии «Паприка». В 16:30 участники отправятся в обратный путь – во Дворец ледового спорта. По прибытии, в 16:45, начнутся поздравления в адрес команды ХК «Спутник».
На вахту Ледового Дворца приглашаются болельщики клуба, желающие поддержать мероприятие.