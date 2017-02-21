Два бобра тагильского «Спутника» отправятся в шествие за пиццей для болельщиков: маршрут внутри! (ФОТО)

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Отправление участников с остановки «Спортивная» на трамвае №12 запланировано на 14:05. Шествие пройдет по маршруту улиц Ленина-Горошникова-Первомайская-Пархоменко до пиццерии «Паприка». В 16:30 участники отправятся в обратный путь – во Дворец ледового спорта. По прибытии, в 16:45, начнутся поздравления в адрес команды ХК «Спутник».



На вахту Ледового Дворца приглашаются болельщики клуба, желающие поддержать мероприятие.



