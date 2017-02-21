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Новости Нижнего Тагила

Два бобра тагильского «Спутника» отправятся в шествие за пиццей для болельщиков: маршрут внутри! (ФОТО)

21 февраля 2017, 14:10Добавить новость
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Как и в прошлом году, хоккейный клуб «Спутник» проводит в Нижнем Тагиле День Бобра. В этом году он еще и отмечен рекордом команды – 4-е место в регулярном чемпионате ВХЛ.  22 февраля у ХК «Спутник»  традиционный День Бобра. Сергей Кряжевских и Ирина Казанцева, переодевшись в костюмы Бобров, отправятся в другой район города на трамвае в поход за пиццей

Обширное мероприятие начнется во Дворце ледового спорта в 13:00. Участники мероприятия будут переодеваться в костюмы. Одетые и готовые к путешествию по городу, они выйдут из Дворца в 13:40. 

Отправление участников с остановки «Спортивная» на трамвае №12 запланировано на 14:05. Шествие пройдет по маршруту улиц Ленина-Горошникова-Первомайская-Пархоменко до пиццерии «Паприка». В 16:30 участники отправятся в обратный путь – во Дворец ледового спорта. По прибытии, в 16:45, начнутся поздравления в адрес команды ХК «Спутник». 

На вахту Ледового Дворца приглашаются болельщики клуба, желающие поддержать мероприятие. 
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