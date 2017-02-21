Юные баскетболистки из Нижнего Тагила победили в международном турнире «Стальные львицы»

В Магнитогорске накануне завершился пятидневный турнир «Стальные львицы» среди юных баскетболисток 2005 года рождения. Мероприятие, добавим, носит международный статус.
Среди шести команд лучшими оказались представительницы Нижнего Тагила. Воспитанницы «Старого соболя» под руководством Елизаветы Булатовой одержали уверенные победы над клубами Магнитогорска, Челябинска, Сибая. Лишь Казахстану удалось победить тагильчан.
Окончательный итог – первое место «Старого соболя» с четырьмя победами и одним поражением.
Следующее состязание у тагильчан состоится в Нижнем Тагиле. В наш город приедут сильнейшие молодежные команды на Первенство Свердловской области.