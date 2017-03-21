800 лыжников приняли участие в «Тагильской снежинке» в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижний Тагил съехались лыжники из разных городов области – Екатеринбурга, Красноуральска, Полевского, Камышлова, посёлка Октябрьский, передает пресс-служба администрации.



От нашего города на лыжню вышли представители спортивных школ «Спутник», «Аист», «Уралец», «Юпитер», «Старт». А также спортсмены и любители из ЕВРАЗ НТМК, Уралвагонзавода и ВГОК.



В общей сложности в «Тагильской снежинке» приняли участие более 800 лыжников разных возрастов. Среди них – Михалина Лысова, участница Паралимпиады в Сочи и в Ванкувере, Евгений Белов, член сборной России по лыжным гонкам и известный спортсмен. На пьедестал почета поднялись по итогам гонок 84 спортсмена.

Среди них тагильчане: Николина Дарья (СДЮСШОР «Аист»), Курынов Сергей (НТГО «Динамо»), Скупкин Максим (НТГО «Динамо»), Крель Даниил (СДЮСШОР «Аист»), Михалина Лысова («Родник»),Бельтюков Кирилл (СДЮСШОР «Спутник»), Амбрушкевич Артем (СДЮСШОР «Аист»), Белокобыльских Денис (СДЮСШОР «Спутник»), Зудова Ирина (Уралвагонзавод), Медведева Дарья (СДЮСШОР «Спутник»), Егошина Карина (СДЮСШОР «Спутник), Корчагина Наталья (Старт-НТ).