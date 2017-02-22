Турнир по футболу прошел среди сотрудников полиции Нижнего Тагила (ФОТО)

Помимо начальника полиции полковника Ибрагима Абдулкадырова, открывшего соревнования, среди зрителей присутствовали командир ОМОН Росгвардии по области в Нижнем Тагиле Эдуард Коряков, члены Общественного совета при МВД, заместитель председателя городской думы Леонид Мартюшев и другие почетные гости.



По итогам игр третьими стала команда ООСН «Урал», второе место взяла команда МУ МВД РФ «Нижнетагильское». Первое место у команды ОМОН управления Росгвардии. Помимо победителей ценные призы и грамоты получили лучшие игроки – голкипер и нападающий, передает пресс-служба полиции.

Фото: пресс-служба МВД Нижнего Тагила