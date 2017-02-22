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Новости Нижнего Тагила

Турнир по футболу прошел среди сотрудников полиции Нижнего Тагила (ФОТО)

22 февраля 2017, 08:50Добавить новость
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Семь команд, состоящих из сотрудников полиции Нижнего Тагила, накануне приняли участие в турнире по мини-футболу. Мероприятие, проводимое в преддверии Дня защитника отечества, носит ежегодный характер.

Помимо начальника полиции полковника Ибрагима Абдулкадырова, открывшего соревнования, среди зрителей присутствовали командир ОМОН Росгвардии по области в Нижнем Тагиле Эдуард Коряков, члены Общественного совета при МВД, заместитель председателя городской думы Леонид Мартюшев и другие почетные гости.

По итогам игр третьими стала команда ООСН «Урал», второе место взяла команда МУ МВД РФ «Нижнетагильское». Первое место у команды ОМОН управления Росгвардии. Помимо победителей ценные призы и грамоты получили лучшие игроки – голкипер и нападающий, передает пресс-служба полиции.

 

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