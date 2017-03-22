Набор городских волонтёров на ЧМ-2018 по футболу стартовал в Екатеринбурге

Основные требования, выдвигаемые к волонтёрам, – возраст не младше 16-ти лет и знание английского языка на базовом уровне, передает Областная газета.



Главная задача волонтёрского движения – помогать гостям ориентироваться в городе. Благодаря волонтёрам в городе будет создана атмосфера праздника, уверены организаторы. Молодые люди и девушки в заметной форме будут стоять на пешеходных маршрутах, на площадке фестиваля FIFA в парке Маяковского.



Волонтёром может стать любой желающий. Для этого необходимо отправить заявку на сайт города-организатора ЧМ-2018 Екатеринбурга.