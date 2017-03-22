| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Набор городских волонтёров на ЧМ-2018 по футболу стартовал в Екатеринбурге

22 марта 2017, 08:50Добавить новость
Екатеринбург,помощь,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,студенты,ЧМ-2018,футбол
В столице Урала начался набор городских волонтёров, которые помогут в проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. Всего для этой цели отберут тысячу человек.

Основные требования, выдвигаемые к волонтёрам, – возраст не младше 16-ти лет и знание английского языка на базовом уровне, передает Областная газета.

Главная задача волонтёрского движения – помогать гостям ориентироваться в городе. Благодаря волонтёрам в городе будет создана атмосфера праздника, уверены организаторы. Молодые люди и девушки в заметной форме будут стоять на пешеходных маршрутах, на площадке фестиваля FIFA в парке Маяковского.

Волонтёром может стать любой желающий. Для этого необходимо отправить заявку на сайт города-организатора ЧМ-2018 Екатеринбурга.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Часы обратного отсчета до футбольного ЧМ-2018 запустили в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО) 30 января, 16:40
Виталий Мутко оценил подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018 как успешную (ФОТО) 4 февраля, 14:35
Трехметровый таймер обратного отсчета до ЧМ-2018 будет скоро установлен в Екатеринбурге 13 января, 08:30

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 32
Подписаться на новости