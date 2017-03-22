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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» потерпел поражение в пятом матче четвертьфинала плей-офф и выбыл из чемпионата (ФОТО)

22 марта 2017, 10:25Добавить новость
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Тагильский «Спутник» завершил выступление в плей-офф в 2017 году, проиграв в пятом матче четвертьфинала «Динамо» из Балашихи. Тагильчане уступили противнику со счетом 0:4. Конечно, хотелось большего, шла борьба за возможность продлить четвертьфинал, но не удалось, сообщается на официальном сайте ХК «Спутник».
 
Главный тренер «Спутника» Андрей Кирдяшов поблагодарил своих подопечных и заметил, что команда играла на грани сил и возможностей – состав был неполный. Также он выразил благодарность болельщикам.  
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