Тагильский «Спутник» потерпел поражение в пятом матче четвертьфинала плей-офф и выбыл из чемпионата (ФОТО)

Тагильский «Спутник» завершил выступление в плей-офф в 2017 году, проиграв в пятом матче четвертьфинала «Динамо» из Балашихи. Тагильчане уступили противнику со счетом 0:4. Конечно, хотелось большего, шла борьба за возможность продлить четвертьфинал, но не удалось, сообщается на официальном сайте ХК «Спутник».
Главный тренер «Спутника» Андрей Кирдяшов поблагодарил своих подопечных и заметил, что команда играла на грани сил и возможностей – состав был неполный. Также он выразил благодарность болельщикам.