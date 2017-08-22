Велосипедисты из ДЮСШ №4 Нижнего Тагила взяли призовые места на Всероссийских соревнованиях

С 14 по 18 августа спортсмены участвовали в многодневной гонке на призы Сергея Усламина в Тюмени. Состязания состоялись в рамках Всероссийских соревнований по велоспорту-шоссе. В гонке приняли участие юноши 15-16 лет из Ишима, Верхней Пышмы, Первоуральска, Иркутска. Нижний Тагил представляли спортсмены ДЮСШ №4.



В командной гонке на первом этапе тагильчане – Чернов Борис, Деменьшин Пётр и Туманов Данил – пришли третьими. На втором этапе в индивидуальной гонке Туманов Данил стал третьим. Итогом многодневной гонки стало 8-ое место Туманова Данила и 10-место Деменьшина Петра.



С 17 по 18 августа в Свердловское области состоялось Открытое Первенство региона по велоспорту-шоссе. На спортивную трассу съехались участники из Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Первоуральска и Асбеста.



В парной гонке тагильчане Чирков Иван и Власенко Вадим заняли первое место. Третьими стали Докучаев Михаил и Майер Эрик.



В индивидуальной гонке 4 и 9 места заняли Чирков Иван и Власенко Вадим.