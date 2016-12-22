Болельщики ХК «Спутник» Нижнего Тагила могут бесплатно посетить последний в этом году матч чемпионата ВХЛ

В честь 70-летия отечественного хоккея и в рамках новогодних мероприятий администрация нижнетагильской хоккейной команды «Спутник» решила сделать вход на матч «Спутник» - «Динамо» (Санкт-Петербург) бесплатным.

23 декабря в 19:00 во Дворце ледового спорта пройдет последняя игра для ХК «Спутник». Нижнетагильская команда встретится с санкт-петербургским «Динамо». Вход на матч будет свободным. Организатором встречи выступает АО «УБТ – Уралвагонзавод».





Администрация организовала к Новому году оригинальную акцию. Каждый болельщик сможет поздравить любимую команду или любого игрока «Спутника». Для этого в торговых точках продаж атрибутики клуба в фойе Дворца спорта будут установлены специальные ящики. Свои поздравления команде можно отправить через них. Все они будут переданы команде. Автор самого оригинального поздравления получит от любимого игрока подарок.





Если кто-то уже успел приобрести билет на этот матч платно, администрация Дворца просит обратиться по телефону 33 04 58 для возврата денег.