| регистрация
Новости

Болельщики ХК «Спутник» Нижнего Тагила могут бесплатно посетить последний в этом году матч чемпионата ВХЛ

22 декабря 2016, 11:50Добавить новость
администрация,акция,город,деньги,конкурс,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,Спутник,хоккей,поздравление,поздравления,бесплатная юридическая помощь,дворец ледового спорта,Новый год,команда,игроки,хоккейная лига,ВХЛ,матч,хоккеисты,Динамо,игра,чемпионат,чемпионат россии

В честь 70-летия отечественного хоккея и в рамках новогодних мероприятий администрация нижнетагильской хоккейной команды «Спутник» решила сделать вход на матч «Спутник» - «Динамо» (Санкт-Петербург) бесплатным. 

23 декабря в 19:00 во Дворце ледового спорта пройдет последняя игра для ХК «Спутник». Нижнетагильская команда встретится с санкт-петербургским «Динамо». Вход на матч будет свободным. Организатором встречи выступает АО «УБТ – Уралвагонзавод».

Администрация организовала к Новому году оригинальную акцию. Каждый болельщик сможет поздравить любимую команду или любого игрока «Спутника». Для этого в торговых точках продаж атрибутики клуба в фойе Дворца спорта будут установлены специальные ящики. Свои поздравления команде можно отправить через них. Все они будут переданы команде. Автор самого оригинального поздравления получит от любимого игрока подарок.

Если кто-то уже успел приобрести билет на этот матч платно, администрация Дворца просит обратиться по телефону 33 04 58 для возврата денег. 

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Нижнетагильские хоккеисты «Спутника» одержал 5-ю победу подряд, обыграв ХК Орска «Южный Урал» (ФОТО) 28 ноября, 17:05
Родной лед помог нижнетагильскому ХК «Спутник» одержать долгожданную победу после длительной серии поражений (ФОТО) 18 ноября, 14:20
Нижнетагильский ХК «Спутник» уступил местному «Динамо» в Балашихе (ФОТО) 29 октября, 09:00 1

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (2)
специя 22.12.2016 11:57:04 #
Не надо писать, употреблять слово "последний ", крайний звучит лучше.
anonimys 22.12.2016 13:25:25 #
Спасибо Убт-Увз за подарок! Обязательно сходим поболеть за Спутник. По-больше бы таких подарков)))
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 200
Подписаться на новости