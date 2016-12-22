Тагильчане стали призерами на Кубке по шахматам памяти Ю.И.Ященко (ФОТО)

Среди участников в сражениях по быстрым шахматам играли два мастера ФИДЕ, один мастер спорта и 13 кандидатов в МС. А еще среди 62 представителей мужского пола присутствовали 6 дам.



По итогам 9 партий первое место взял Владимир Матвеев из Нижнего Тагила, мастер ФИДЕ. Второе – мастер спорта из Алапаевска Роман Новоселов. Третье место у первоуральского шахматиста Сергея Ситниковского.

А в специальных номинациях лучшие результаты показали: среди юношей школьник Пётр Махнёв из Нижнего Тагила, среди ветеранов тагильчанин - Владимир Яшин, среди женщин - шахматистка из Кушвы Марина Карпова.