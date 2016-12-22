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Тагильчане стали призерами на Кубке по шахматам памяти Ю.И.Ященко (ФОТО)

22 декабря 2016, 09:05Добавить новость
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В минувшие выходные в Нижнем Тагиле состоялся Кубок шахматного клуба «Политехник», посвященный памяти Ю.И.Ященко. На турниры приехали 68 шахматистов из 12 городов Свердловской области.

Среди участников в сражениях по быстрым шахматам играли два мастера ФИДЕ, один мастер спорта и 13 кандидатов в МС. А еще среди 62 представителей мужского пола присутствовали 6 дам.

По итогам 9 партий первое место взял Владимир Матвеев из Нижнего Тагила, мастер ФИДЕ. Второе – мастер спорта из Алапаевска Роман Новоселов. Третье место у первоуральского шахматиста Сергея Ситниковского.

 

А в специальных номинациях лучшие результаты показали: среди юношей школьник Пётр Махнёв из Нижнего Тагила, среди ветеранов тагильчанин - Владимир Яшин, среди женщин - шахматистка из Кушвы Марина Карпова.

 

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