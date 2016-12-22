Тагильская команда одержала первую победу на турнире по хоккею с мячом на кубок Главы Нижнего Тагила (ФОТО)

Невзирая на сильные морозы, пришедшие в Нижний Тагил, турнир по хоккею с мячом всё же начался. Расписание игр осталось прежним, но из-за холодов время игр сократилось. Из установленного периода ребята меньше времени проводят на льду и больше греются в раздевалке.





Турнир начался упорной борьбой и спортивный азарт только увеличивается. Лидера пока нет, об этом говорить пока рано, -- рассказал редакции TagilCity.ru один из учредителей Федерации детского и юношеского хоккея с мячом города Нижнего Тагила Вадим Буторин.

Однако уже известно, что команда тагильского стадиона «Юность» уже одержала победу над Екатеринбургской командой со счетом 2:1.