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Тагильская команда одержала первую победу на турнире по хоккею с мячом на кубок Главы Нижнего Тагила (ФОТО)

22 декабря 2016, 15:50Добавить новость
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В начавшемся вчера турнире по хоккею с мячом на кубок Главы города Нижний Тагил команда стадиона «Юность» уже одержала первую победу.

Невзирая на сильные морозы, пришедшие в Нижний Тагил, турнир по хоккею с мячом всё же начался. Расписание игр осталось прежним, но из-за холодов время игр сократилось. Из установленного периода ребята меньше времени проводят на льду и больше греются в раздевалке.

Турнир начался упорной борьбой и спортивный азарт только увеличивается. Лидера пока нет, об этом говорить пока рано, -- рассказал редакции TagilCity.ru один из учредителей Федерации детского и юношеского хоккея с мячом города Нижнего Тагила Вадим Буторин.

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Однако уже известно, что команда тагильского стадиона «Юность» уже одержала победу над Екатеринбургской командой со счетом 2:1.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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