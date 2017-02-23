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Новости Нижнего Тагила

«Папа, дедушка и я – шахматная семья» - шахматный турнир прошел в школе №80 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 февраля 2017, 14:20Добавить новость
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20 февраля шахматно-шашечный центр в школе №80 в Нижнем Тагиле провел семейный спортивный шахматный турнир.

Мероприятие с названием «Папа, дедушка и я – шахматная семья» собрало большое количество участников, вместе с детьми в шахматы сыграли 22 дедушки, папы, дяди и старших брата. Мероприятие приурочено ко дню защитника Отечества.

По итогам 5 туров соревнования, самой шахматной семьей признаны Иван Новиков и его дедушка Евгений Решетников. Они набрали наибольшее количество очков и получили в подарок торт.

Все участники мероприятия получили от организаторов памятные дипломы.


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