«Папа, дедушка и я – шахматная семья» - шахматный турнир прошел в школе №80 в Нижнем Тагиле (ФОТО)

20 февраля шахматно-шашечный центр в школе №80 в Нижнем Тагиле провел семейный спортивный шахматный турнир.

Мероприятие с названием «Папа, дедушка и я – шахматная семья» собрало большое количество участников, вместе с детьми в шахматы сыграли 22 дедушки, папы, дяди и старших брата. Мероприятие приурочено ко дню защитника Отечества.





По итогам 5 туров соревнования, самой шахматной семьей признаны Иван Новиков и его дедушка Евгений Решетников. Они набрали наибольшее количество очков и получили в подарок торт.





Все участники мероприятия получили от организаторов памятные дипломы.





