Тагильский «Спутник» потерпел поражение в первом матче турнира по хоккею «Кубок Губернатора Оренбургской области»

В Орске прошла первая игра тагильской команды. «Спутник» проиграл хоккейному клубу из Караганды со счетом 2:6.

22 августа в Орске был открыт турнир по хоккею «Кубок Губернатора Оренбургской области». В своем первом матче «Спутник» сразился с карагандинской «Сарыаркой». Игра завершилась со счетом 2:6 в пользу команды из Караганды.

Тренер хоккейного клуба «Спутник» Александр Рожков поздравил противника с победой. Он отметил, что тагильчане старались до последнего, но в результате ошибок пропустили 6 голов. Однако игра получилась интересной, и тагильской команде удалось забить 2 хороших гола, пишет пресс-служба ХК «Спутник». Напомним, международный турнир по хоккею завершится 26 августа.