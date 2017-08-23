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Новости Нижнего Тагила

«Юниор-Спутник» проиграл во втором матче хоккейного турнира памяти Л. Б. Максимова в Нижнем Тагиле

23 августа 2017, 13:30Добавить новость
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22 августа стартовал юниорский турнир. Тагильский «Юниор-Спуник» потерпел поражение в своей первой игре.

В Нижнем Тагиле прошли первые 2 игры турнира, посвященного памяти ветерана хоккея Л. Б. Максимова. На открытии матча первыми сыграли команда «Юниор» из Кургана и «Красноярские Рыси». Победителями со счетом 6:1 стали ребята из Кургана.

Тагильский «Юниор-Спутник» сразился во второй игре с чебаркульской командой «Звезда». По итогам соревнования тагильские хоккеисты потерпели поражение со счетом 0:5. «Юниор-Спутник» отдал свои лучшие резервы в основную команду, и не смог как следует собраться, пишет пресс-служба ХК «Спутник». Напомним, хоккейный турнир продлится 3 дня - до 24 августа.

 

 
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