Более 40 спортсменов приняли участие в турнире по воркауту в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле открыт новый сезон соревнований по воркауту. 23 февраля, в День защитника отечества, тагильские спортсмены собрались для участия в областном открытом турнире по базовым дисциплинам. Всего приняли участие в мероприятии 40 человек из разных городов Среднего Урала: Серов, Реж, Верхняя Пышма, Баранчинский и, конечно, Нижний Тагил.
Впервые соревнования прошли на площадке, которая расположена на территории торгового парка «Депо».
Спортсмены соревновались в 6 атлетических номинациях. Среди призеров есть и тагильские представители воркаута. В мужской категории и силовом троеборье - только спортсмены из Нижнего Тагила: Никита Вяткин, Григорий Павлов, Максим Рудометов, Гор Петросян, Шахруз Шодикулов, Данил Шашков. В женской категории Карина Суднишникова заняла 2-е место. Также Денис Беляев и Григорий Фалалеев заняли 2 ступеньку пьедестала в своих категориях. Сергей Гасников стал 3-м среди юношей.