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Новости Нижнего Тагила

Хоккеисты тагильского «Спутника» одержали победу над орской командой «Южный Урал»

24 августа 2017, 19:05Добавить новость
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Овертайм определил победу нижнетагильского ХК «Спутник» над хозяевами турнира «Кубок Губернатора Оренбургской области».

После проигрыша, который состоялся накануне, 23 августа нижнетагильские спортсмены ХК «Спутник» вырвали победу над ХК «Южный Урал». Исход борьбы за победу после равного счета решил овертайм.

В первом периоде тагильчане открыли счет, воспользовавшись численным преимуществом – 1:0. Во втором периоде хозяева встречи сначала сровняли счет, а потом вышли вперед – 2:1.

К середине третьей двадцатиминутки «Спутник» установил окончательный счет основного времени матча – 2:2. Был назначен овертайм, который закончился на первой же минуте, когда тагильчане отправили шайбу в ворота соперника. В итоге -  3:2  - победа «Спутника» на турнире в Орске.

Один день отдыха, а 25 августа тагильчане сыграют с учалинским «Горняком», сообщает пресс-служба ХК «Спутник».

Александр Рожков, тренер ХК «Спутник», после матча:

У нас вчера был неважный матч. Мы проиграли 2:6. Был серьезный разбор. Сегодня с ребятами серьезно поговорили. Сказали, чего у нас не хватает, и сегодня была другая команда. Мы сейчас на стадии становления, собралась практически новая команда. Победили за счет коллектива, старания и сплоченности.

 

 

 
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