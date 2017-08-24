Шесть наград завоёваны тагильскими баскетболистами на Дне города в Екатеринбурге (ФОТО)

Баскетболисты «Старого соболя» участвовали в Открытом чемпионате Екатеринбурга по стритболу в составе 15 команд разных возрастов.



По итогам состязаний первое место взяли юноши 2008 и 2006 годов рождения. Две серебряные медали – у девушек 2005 года рождения и юношей 2006 г.р.



Также две бронзовые медали привезли из столицы Урала девушки 2000 и 2006 годов рождения, рассказали в управлении физической культуры Нижнего Тагила.

Фото: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики