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Новости Нижнего Тагила

Шесть наград завоёваны тагильскими баскетболистами на Дне города в Екатеринбурге (ФОТО)

24 августа 2017, 09:00Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,победа,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,стритбол,медали
В Екатеринбурге 19 августа, в День города, состоялись традиционные соревнования по стритболу. Спортсмены из Нижнего Тагила завоевали на состязании шесть медалей.

Баскетболисты «Старого соболя» участвовали в Открытом чемпионате Екатеринбурга по стритболу в составе 15 команд разных возрастов.

По итогам состязаний первое место взяли юноши 2008 и 2006 годов рождения. Две серебряные медали – у девушек 2005 года рождения и юношей 2006 г.р.

Также две бронзовые медали привезли из столицы Урала девушки 2000 и 2006 годов рождения, рассказали в управлении физической культуры Нижнего Тагила.

 

Екатеринбург,Нижний Тагил,победа,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,стритбол,медалиЕкатеринбург,Нижний Тагил,победа,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,стритбол,медали
Фото: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
 
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