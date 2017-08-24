Тагильский «Юниор-Спутник» потерпел поражение во второй день турнира памяти Максимова (ФОТО)

Нижнетагильский «Юниор-Спутник» во второй день мемориала Максимова остался вновь без набранных очков. Лидируют – «Звезда» и «Юниор».

Тагильчане смогли забить шайбу в ворота соперника лишь в третьем периоде. На исход матча это не повлияло, так как в воротах «Юниора-Спутника» к тому моменту уже было три шайбы от соперника.





Таким образом, третий матч в турнире станет финальным. На нем «Юниор» и «Звезда», набравшие по шесть очков, разыграют главный трофей турнира. «Юниор-Спутник» и «Красноярские Рыси» разыграют третье место. Это произойдет 24 августа.







Фото: Официальный сайт ХК «Спутник»