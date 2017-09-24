Нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник» проиграл в первом домашнем матче (ФОТО)

23 сентября на нижнетагильском льду встретились команды «Спутник» и «Звезда». Началась игра с взаимного обмена шайбами. Во второй двадцатиминутке чеховская «Звезда» трижды забила тагильчанам, на что «Спутник» смог ответить лишь одной шайбой. Однако не прошло минуты, как чеховские хоккеисты вновь успешно атаковали ворота нижнетагильской команды. К середине матча счёт составлял 2:5.



В третьем периоде хоккеисты «Спутника» смогли забросить ещё одну шайбу, но сами получили в ворота 2 шайбы от соперника. По окончанию матча чеховская «Звезда» одержала победу со счётом 3:7, передаёт пресс-служба ХК «Спутник».



Стоит заметить, что это уже пятое поражение тагильской команды в новом хоккейном сезоне. В понедельник 25 сентября «Спутник» встретится на льду с воскресенским «Химиком».