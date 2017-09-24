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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник» проиграл в первом домашнем матче (ФОТО)

24 сентября 2017, 12:35Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,спорт,Спутник,хоккей,поражение,команда,сезон
В первом домашнем матче хоккейный клуб «Спутник» из Нижнего Тагила уступил команде «Звезда» из Чехова. Это поражение является уже пятым для команды из Нижнего Тагила в новом хоккейном сезоне.

23 сентября на нижнетагильском льду встретились команды «Спутник» и «Звезда».  Началась игра с взаимного обмена шайбами. Во второй двадцатиминутке чеховская «Звезда» трижды забила тагильчанам, на что «Спутник» смог ответить лишь одной шайбой. Однако не прошло минуты, как чеховские хоккеисты вновь успешно атаковали ворота нижнетагильской команды. К середине матча счёт составлял 2:5.

В третьем периоде хоккеисты «Спутника» смогли забросить ещё одну шайбу, но сами получили в ворота 2 шайбы от соперника. По окончанию матча чеховская «Звезда» одержала победу со счётом 3:7, передаёт пресс-служба ХК «Спутник».

Стоит заметить, что это уже пятое поражение тагильской команды в новом хоккейном сезоне. В понедельник 25 сентября «Спутник» встретится на льду с воскресенским «Химиком».


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