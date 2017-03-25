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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин стал призёром соревнований по настольному теннису в Екатеринбурге (ФОТО)

25 марта 2017, 09:00Добавить новость
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Представители Нижнего Тагила накануне приняли участие в матче по настольному теннису. Спортсменами выступили тагильчане с повреждением опорно-двигательного аппарата. Состязание состоялось на стадионе «Южный» в минувший четверг в Екатеринбурге.

Участники матча были разделены на три группы по здоровью. Третья, куда вошли тагильчане Олег Вахонин и Алексей Бердников, была самая многочисленная и сильная, передают в ДРО ООО «Всероссийская организация инвалидов». На матч съехались сильнейшие представители Свердловской области по настольному теннису.

В итоге тагильчанин Олег Вахонин взял почётное третье место. Второе досталось Владимиру Аниканову из Екатеринбурга, а первое – у мастера спорта Константина Кислицына из Берёзовского. Победителям были вручены медали и грамоты от Министерства культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

 

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 ДРО ООО «Всероссийская организация инвалидов»

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