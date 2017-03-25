Тагильчанин стал призёром соревнований по настольному теннису в Екатеринбурге (ФОТО)

Участники матча были разделены на три группы по здоровью. Третья, куда вошли тагильчане Олег Вахонин и Алексей Бердников, была самая многочисленная и сильная, передают в ДРО ООО «Всероссийская организация инвалидов». На матч съехались сильнейшие представители Свердловской области по настольному теннису.



В итоге тагильчанин Олег Вахонин взял почётное третье место. Второе досталось Владимиру Аниканову из Екатеринбурга, а первое – у мастера спорта Константина Кислицына из Берёзовского. Победителям были вручены медали и грамоты от Министерства культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

ДРО ООО «Всероссийская организация инвалидов»