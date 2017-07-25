Российские многодетные семьи и инвалиды смогут получить бесплатные билеты на футбольные матчи ЧМ-2018

Как и на Кубке конфедераций в этом году, так и на Чемпионате мира по футболу в 2018 году будут раздаваться бесплатные билеты.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России. Бесплатные билеты на матчи смогут получить наименее социально защищённые категории населения. Это многодетные семьи и инвалиды. Кроме этих категорий населения, такие пригласительные получат волонтеры и учащиеся спортивных школ.





Количество их уже определено: это 12% от общего числа билетов, сообщает газета «Известия». Программу раздачи бесплатных билетов уже удобрили представители ФИФА. Кстати, такая практика применяется на всех чемпионатах мира.