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Новости Нижнего Тагила

Российские многодетные семьи и инвалиды смогут получить бесплатные билеты на футбольные матчи ЧМ-2018

25 июля 2017, 14:10Добавить новость
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Как и на Кубке конфедераций в этом году, так и на Чемпионате мира по футболу в 2018 году будут раздаваться бесплатные билеты.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в 11 городах России. Бесплатные билеты на матчи смогут получить наименее социально защищённые категории населения. Это многодетные семьи и инвалиды. Кроме этих категорий населения, такие пригласительные получат волонтеры и учащиеся спортивных школ.

Количество их уже определено: это 12% от общего числа билетов, сообщает газета «Известия». Программу раздачи бесплатных билетов уже удобрили представители ФИФА. Кстати, такая практика применяется на всех чемпионатах мира.

 

 

 
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