Нижнетагильский тяжелоатлет выиграл золотую медаль на Универсиаде в Тайбэе (ФОТО)

С 19 по 30 августа в тайваньском городе Тайбэй проходит Летняя Универсиада 2017. Золотую медаль в состязании по тяжёлой атлетике завоевал тагильчанин Егор Климонов.
24 августа в городе Тайбэй воспитанник нижнетагильского спортивного клуба «Спутник» Егор Климанов завоевал золотую медаль в соревнованиях по тяжёлой атлетике. Он оказался сильнее соперников, подняв в сумме двух упражнений 383 килограмма.
Победа стала подарком для спортсмена. 24 августа ему исполнилось 25 лет, передаёт пресс-служба МОО СК «Спутник».
Фото: Пресс-служба МОО СК «Спутник»