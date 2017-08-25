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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский тяжелоатлет выиграл золотую медаль на Универсиаде в Тайбэе (ФОТО)

25 августа 2017, 06:05Добавить новость
Нижний Тагил,победа,Свердловская область,спорт,тяжелая атлетика,Универсиада,Спутник,золотая медаль
С 19 по 30 августа в тайваньском городе Тайбэй проходит Летняя Универсиада 2017. Золотую медаль в состязании по тяжёлой атлетике завоевал тагильчанин Егор Климонов.

24 августа в городе Тайбэй воспитанник нижнетагильского спортивного клуба «Спутник» Егор Климанов завоевал золотую медаль в соревнованиях по тяжёлой атлетике. Он оказался сильнее соперников, подняв в сумме двух упражнений 383 килограмма.

Победа стала подарком для спортсмена. 24 августа ему исполнилось 25 лет, передаёт пресс-служба МОО СК «Спутник».

Нижний Тагил,победа,Свердловская область,спорт,тяжелая атлетика,Универсиада,Спутник,золотая медаль
Фото: Пресс-служба МОО СК «Спутник»
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