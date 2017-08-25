Нижнетагильский тяжелоатлет выиграл золотую медаль на Универсиаде в Тайбэе (ФОТО)

24 августа в городе Тайбэй воспитанник нижнетагильского спортивного клуба «Спутник» Егор Климанов завоевал золотую медаль в соревнованиях по тяжёлой атлетике. Он оказался сильнее соперников, подняв в сумме двух упражнений 383 килограмма.



Победа стала подарком для спортсмена. 24 августа ему исполнилось 25 лет, передаёт пресс-служба МОО СК «Спутник».





Фото: Пресс-служба МОО СК «Спутник»