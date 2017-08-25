Нижнетагильский «Юниор-Спутник» уступил «Красноярским Рысям» в матче хоккейного турнира памяти Л. Б. Максимова

Во дворце ледового спорта прошел третий день мемориала памяти ветерана тагильского хоккея Л. Б. Максимова. Он определил места команд в турнирной таблице.

В третий день турнира памяти Л. Б. Максимова тагильский «Юниор-Спутник» вышел на лед, чтобы сыграть с красноярской командой за 3-е место и снова потерпел поражение.





«Красноярские Рыси» вели при счете 4:0. Лишь за пять минут до финального свистка тагильчанам удалось распечатать ворота соперника, но это уже не смогло спасти их от проигрыша.



Еще одна забитая в пустые ворота ХК «Юниор-Спутник» определила счет в матче - 5:1. Таким образом, «Красноярские Рыси» стали бронзовыми призерами мемориала Л. Б. Максимова.





Итоговое положение команд:



