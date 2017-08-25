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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский «Юниор-Спутник» уступил «Красноярским Рысям» в матче хоккейного турнира памяти Л. Б. Максимова

25 августа 2017, 16:00Добавить новость
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Во дворце ледового спорта прошел третий день мемориала памяти ветерана тагильского хоккея Л. Б. Максимова. Он определил места команд в турнирной таблице.

В третий день турнира памяти Л. Б. Максимова тагильский «Юниор-Спутник» вышел на лед, чтобы сыграть с красноярской командой за 3-е место и снова потерпел поражение.

«Красноярские Рыси» вели при счете 4:0. Лишь за пять минут до финального свистка тагильчанам удалось распечатать ворота соперника, но это уже не смогло спасти их от проигрыша.

Еще одна забитая в пустые ворота ХК «Юниор-Спутник» определила счет в матче - 5:1. Таким образом, «Красноярские Рыси» стали бронзовыми призерами мемориала Л. Б. Максимова.

Итоговое положение команд:

  1. «Юниор» (Курган) – 9 очков
  2. «Звезда» (Чебаркуль) – 6 очков
  3. «Красноярские Рыси» (Красноярск) – 3 очка
  4. «Юниор-Спутник» (Нижний Тагил) – 0 очков


 
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