Рекордное количество игроков-любителей соберется в «Лужниках» на фестивале «Россия любит футбол»

Масштабное футбольное состязание «Россия любит футбол» соберет в преддверии чемпионата мира 2018 года 650 юношеских и молодежных команд России.

Любительский турнир в рамках фестиваля «Россия любит футбол» пройдет на 11 футбольных полях в «Лужниках» 16 сентября 2017 года. 10 000 спортсменов трех возрастных категорий - до 16 лет, 17–20 лет, 21 год и старше - будут бороться за кубок движения РЛФ с самого утра. Девушки будут представлены в общей категории.





В рамках праздника участники турнира и гости смогут принять участие в футбольном фристайле, спортивных конкурсах, побывать на автограф-сессии футбольных звезд, а также на тематических мастер-классах. Регистрация участников начнется 28 августа на сайте РЛФ.

На главной сцене Престижной аллеи весь день будут выступать популярные исполнители последних лет. Также гостей ждут неожиданные развлечения: открытые уроки по баланс-борду, футфристайлу и панна-футболу, площадка для воркаута, квесты, конкурсы и активные игры на футбольную тематику для самых маленьких.



По окончании футбольных матчей участники могут зайти в зону восстановления и реабилитации, где каждый сможет получить консультацию по технике кинезиотейпирования.





Вот что сказал о предстоящем мероприятии Алексей Смертин, бывший игрок сборной России, член исполкома РФС:



