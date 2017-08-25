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Новости Нижнего Тагила

Рекордное количество игроков-любителей соберется в «Лужниках» на фестивале «Россия любит футбол»

25 августа 2017, 21:20Добавить новость
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Масштабное футбольное состязание «Россия любит футбол» соберет в преддверии чемпионата мира 2018 года 650 юношеских и молодежных команд России.

Любительский турнир в рамках фестиваля «Россия любит футбол» пройдет на 11 футбольных полях в «Лужниках» 16 сентября 2017 года. 10 000 спортсменов трех возрастных категорий - до 16 лет, 17–20 лет, 21 год и старше - будут бороться за кубок движения РЛФ с самого утра. Девушки будут представлены в общей категории.

В рамках праздника участники турнира и гости смогут принять участие в футбольном фристайле, спортивных конкурсах, побывать на автограф-сессии футбольных звезд, а также на тематических мастер-классах. Регистрация участников начнется 28 августа на сайте РЛФ.

 

На главной сцене Престижной аллеи весь день будут выступать популярные исполнители последних лет. Также гостей ждут неожиданные развлечения: открытые уроки по баланс-борду, футфристайлу и панна-футболу, площадка для воркаута, квесты, конкурсы и активные игры на футбольную тематику для самых маленьких.

По окончании футбольных матчей участники могут зайти в зону восстановления и реабилитации, где каждый сможет получить консультацию по технике кинезиотейпирования.

Вот что сказал о предстоящем мероприятии Алексей Смертин, бывший игрок сборной России, член исполкома РФС:

Мероприятие будет массовым, и через эту активность мы можем донести до людей, что нужно быть здоровым, любить спорт.

 

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