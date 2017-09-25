| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тагильские воркаутеры завоевали первые места в командных соревнованиях (ФОТО)

25 сентября 2017, 06:05Добавить новость
здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,воркаут,ЗАТО Свободный,горноуральский,Баранчинский
На открытом командном соревновании по воркауту «Сильные духом» собрались участники из посёлков и городов Свердловской области. Мероприятие, собравшее спортсменов на одной площадке, прошло в Нижнем Тагиле.

24 сентября прошёл 3 ежегодный командный спортивный турнир «Сильные духом» среди воркаутеров Свердловской области. На мероприятии, проходившем в Нижнем Тагиле, собрались спортсмены с посёлков Баранчинский и Горноуральский, городов Новоуральска и Нижнего Тагила.

Заявки на участие подали 22 команды юношей и 4 команды девушек, всего в соревнованиях приняли участие 52 спортсмена. Участники соревновались в выполнении базовых упражнений воркаута: подтягивания, отжимания на брусьях и отжимания от пола. Для девушек базовые упражнения состояли из подтягивания из виса лежа, поднимания туловища из положения лежа на спине и приседаний.

По итогам соревнований 3 места на пьедестале завоевали спортсмены объединения «Воркаут Нижний Тагил» (1 и 2 место среди юношей, 1 место среди девушек). Остальные призовые места в категориях для юношей и девушек завоевали гости соревнований, сообщает пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил».


здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,воркаут,ЗАТО Свободный,горноуральский,Баранчинскийздоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,воркаут,ЗАТО Свободный,горноуральский,Баранчинскийздоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,воркаут,ЗАТО Свободный,горноуральский,Баранчинский
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Открытый кубок по воркауту состоялся в пос. Баранчинский недалеко от Нижнего Тагила
17 июля, 16:05
7 0
Нижнетагильские воркаутеры провели тур здоровья и спорта в двух закрытых городах Свердловской области (ФОТО)
13 августа, 13:35
1 0
Тагильские спортсмены провели мастер-класс по воркауту для студентов из Южной Кореи
13 июля, 20:25
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 322
Подписаться на новости