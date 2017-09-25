Тагильские воркаутеры завоевали первые места в командных соревнованиях (ФОТО)

24 сентября прошёл 3 ежегодный командный спортивный турнир «Сильные духом» среди воркаутеров Свердловской области. На мероприятии, проходившем в Нижнем Тагиле, собрались спортсмены с посёлков Баранчинский и Горноуральский, городов Новоуральска и Нижнего Тагила.



Заявки на участие подали 22 команды юношей и 4 команды девушек, всего в соревнованиях приняли участие 52 спортсмена. Участники соревновались в выполнении базовых упражнений воркаута: подтягивания, отжимания на брусьях и отжимания от пола. Для девушек базовые упражнения состояли из подтягивания из виса лежа, поднимания туловища из положения лежа на спине и приседаний.



По итогам соревнований 3 места на пьедестале завоевали спортсмены объединения «Воркаут Нижний Тагил» (1 и 2 место среди юношей, 1 место среди девушек). Остальные призовые места в категориях для юношей и девушек завоевали гости соревнований, сообщает пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил».