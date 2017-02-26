ХК «Спутник» провел первую игру с ангарским «Ермаком» в Нижнем Тагиле, которая закончилась победой хозяев (ФОТО)

Первой победой завершился матч серии 1/8 плей-офф для нижнетагильской хоккейной команды «Спутник» у себя дома.

«Спутник» начал серию игр 1/8 плей-офф, в которой борьба будет идти до 4-х побед одной из хоккейных команд. 1-я игра принесла победу тагильчанам – 2:1.





По мнению тренеров обеих команд, борьба была равной, поэтому получилась напряженной, захватывающей, интересной. До последних минут противостояния держалась интрига, и исход игры был непредсказуем.





Бескомпромиссный хоккей показали игроки «Спутника» и «Ермака». Сначала отличились гости, но произошло это лишь на предпоследней минуте 2-го периода: в ворота тагильчан влетела шайба от Степана Филонова, хоккеиста ангарцев. Счет стал 1:0.





В середине 3-го периода игрок «Спутника» Денис Курепанов сравнял счет – 1:1. И целых 60 минут не решили исход матча. Был назначен овертайм. На 8-й минуте победитель определился благодаря голу спутниковца Евгения Гасникова - 2:1. «Спутник» выиграл.





Болельщики «Спутника» поддерживали игроков на протяжении всей игры

Фото: ХК «Спутник»





Сегодня «бобры» проведут еще один матч с хоккеистами «Ермака», а потом отправятся в Ангарск, чтобы продолжить серию игр плей-офф.