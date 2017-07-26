Глухая велосипедистка из Верхней Пышмы заняла второе место на Сурдлимпийских играх в Турции (ВИДЕО)

Глухая велосипедистка из Верхней Пышмы вернулась с серебром с Олимпиады в Турции.

Первое место в дисциплине маунтинбайк заняла также россиянка. Второе место завоевала свердловчанка Марина Исламова. Отметим, что в соревновании принимали участие спортсмены с нарушениями слуха.





Как пишет Ура.ру, Марина Исламова в спорт пришла случайно. Сначала она привела в секцию ребенка, а потом познакомилась с тренером и начала заниматься. Сейчас она уже многократный победитель всевозможных соревнований среди велосипедистов с нарушениями слуха.







Видео: Ура.ру