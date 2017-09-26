| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» потерпел шестое поражение подряд (ФОТО)

26 сентября 2017, 10:00Добавить новость
Нижний Тагил,спорт,Спутник,матч,поражение,игра,тренер

Тагильчане уступили со счетом 2:3 воскресенскому «Химику». Игра проходила в Нижнем Тагиле.

Несмотря на то, что тренерский состав внес некоторые корректировки в заявку на матч, «Спутник» не смог одержать на родном льду победу над «Химиком». Двумя днями ранее тагильчане потерпели поражение в игре с чеховской «Звездой».

Главный тренер «Спутника» Александр Рожков на послематчевой пресс-конференции признал, что пока у команды есть большие проблемы с профессионализмом, но пообещал над этим работать.

Нижний Тагил,спорт,Спутник,матч,поражение,игра,тренерНижний Тагил,спорт,Спутник,матч,поражение,игра,тренерНижний Тагил,спорт,Спутник,матч,поражение,игра,тренер

Фото: Официальный сайт ХК «Спутник»

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Тагильский «Юниор-Спутник» потерпел поражение во второй день турнира памяти Максимова (ФОТО)
24 августа, 10:00
0 0
2
Нижнетагильский хоккейный клуб «Спутник» проиграл в первом домашнем матче (ФОТО)
24 сентября, 12:35
1 3
Нижнетагильский «Спутник» стартовал в новом сезоне с поражения (ФОТО)
10 сентября, 15:20
0 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 170
Подписаться на новости