Тагильский «Спутник» потерпел шестое поражение подряд (ФОТО)

Тагильчане уступили со счетом 2:3 воскресенскому «Химику». Игра проходила в Нижнем Тагиле.

Несмотря на то, что тренерский состав внес некоторые корректировки в заявку на матч, «Спутник» не смог одержать на родном льду победу над «Химиком». Двумя днями ранее тагильчане потерпели поражение в игре с чеховской «Звездой».





Главный тренер «Спутника» Александр Рожков на послематчевой пресс-конференции признал, что пока у команды есть большие проблемы с профессионализмом, но пообещал над этим работать.





Фото: Официальный сайт ХК «Спутник»