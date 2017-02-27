Порядка 100 юных спортсменов Свердловской области приняли участие в Первенстве Екатеринбурга по велоспорту (ФОТО)

В День защитника Отечества в столице нашей области прошло Открытое Первенство Екатеринбурга по велоспорту. В соревновании приняли участие более 100 юных спортсменов со всей области. Призовые места заняли велосипедисты из Нижнетагильской ДЮСШ №4.
Среди девочек 1 место заняла Родионова Ксения. Среди мальчиков 4 место завоевал Чебурин Артем. Среди юношей 4 место занял Докучаев Михаил. 26 февраля прошло Открытое Первенство Первоуральска по велоспорту, где также отличились Родионова Ксения и Чебурин Артем.