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Новости Нижнего Тагила

Порядка 100 юных спортсменов Свердловской области приняли участие в Первенстве Екатеринбурга по велоспорту (ФОТО)

27 февраля 2017, 10:30Добавить новость
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В День защитника Отечества в столице нашей области прошло Открытое Первенство Екатеринбурга по велоспорту.  В соревновании приняли участие более 100 юных спортсменов со всей области. Призовые места заняли велосипедисты из Нижнетагильской ДЮСШ №4.

Среди девочек 1 место заняла Родионова Ксения. Среди мальчиков 4 место завоевал Чебурин Артем. Среди юношей 4 место занял Докучаев Михаил. 26 февраля прошло Открытое Первенство Первоуральска по велоспорту, где также отличились Родионова Ксения и Чебурин Артем.

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