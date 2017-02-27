Прошедший в Нижнем Тагиле «Забег героев» был приурочен ко Дню защитника Отечества и посвящен теме ЗОЖ, сообщает пресс-служба Уралвагонзавода.
317 человек собрались на УВЗ, чтобы принять участие в спортивном мероприятии. 59 команд из предприятий нижнетагильской корпорации соревновались за призы на трассе. Каждая команда состояла из 5 человек. Участвовали мужчины и женщины. Кроме командных, были и парные забеги. Пара определялась путем жеребьевки.
59
Команд
11
Пар
317
Всего участников
«Забег героев» представлял из себя полосу препятствий, которую необходимо было преодолеть всем вместе, поэтому мужчины помогали женщинам преодолевать барьеры.
Дистанция в 1 км имела 9 препятствий, среди которых были насыпи, барьеры, тоннели, заборы, автопокрышки разных размеров.
Самым неожиданным препятствием, по мнению участников, стал КамАЗ: его нужно было миновать, пробираясь под дном авто.
Почему «Забег героев»? Потому что только герои пришли испытать свои возможности на полосе препятствий. Они преодолевали не только искусственные преграды на пути к финишу, но и суровые погодные условия.
Елена Красноруцкова
Начальник бюро отдела социальной работы Уралвагонзавода, организатор мероприятия
Команда молодёжно-спортивного движения Нижнего Тагила WORKOUT провела пилотный забег, показав на собственном примере, как лучше проходить дистанцию. Затем на трассу отправились работники УВЗ.
В командном забеге 1-е место заняли представители технологического института. Вторыми пришли работники литейного цеха №7. 3-е место поделили команды сборочного цеха и малярно-сдаточного цеха №2 корпорации УВЗ.
В парном забеге победителями стали Колотова Светлана, работник детского сада №30, и Калмыков Анатолий из в/ч №3275.
Трасса хорошая. К ней никак не готовились. В команде все ребята спортивные. Чтобы преодолеть препятствия, героем можно и не быть, но физическая подготовка всё же нужна. Залог победы – это командный настрой и хорошее настроение.
Олег Трошин
Лидер команды-победительницы
Во время проведения мероприятия проходила акция «За активный и здоровый образ жизни». Работали станции с небольшими испытаниями. В них мог принять участие любой желающий.
На Уралвагонзаводе многие годы проходят спортивные мероприятия, посвященные 23 февраля. В этом году выбрана командная форма соревнований.