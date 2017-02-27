Тагильский «Спутник» одержал победу над ангарским «Ермаком» в 1/8 плей-офф (ФОТО)

Во втором матче 1/8 финала Тагильский «Спутник» вновь одержал победу над Ангарским «Ермаком». Победа случилась в овертайме со счетом 3:2. Общий счет в серии 2:0. С самого начала матч был довольно напряженным, ангарчане не раз заставили понервничать тагильских болельщиков. «Ермак» лидировал со счетом 2:0, но тренерский состав «Спутника» встряхнул хоккеистов и заставил спортсменов мобилизовать все свои силы.
Во второй двадцатиминутке нашим спортсменам удалось вернуть одну шайбу в ворота сопреника. Отличился Ильдар Валеев. За 10 минут до сирены, когда «Ермак» уже решил, что игра сделана, тагильчане сровняли счет благодаря Вадиму Кравченко.
Все решилось в овертайме, когда на 75-й минуте Вадим Кравченко забил заключительную шайбу в ворота соперника.
1 и 2 марта «Спутнику» предстоят матчи в Ангарске.