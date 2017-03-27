Екатеринбург может принять в 2023 году Военные Олимпийские игры

Военные Олимпийские игры в 2023 году могут провести в Екатеринбурге. Также рассматриваются Сочи, Москва, Челябинск и Красноярск. Организатором Игр для спортсменов-военнослужащих является ЦСКА. Летние Военные игры проходят с 1995 года.
Как пишут «Известия», заявка на проведение Игр еще не подана. Но общество проявляет неподдельный интерес к данному спортивному событию, и оно непременно должно состояться в России.
Как отметил Президент Международного совета военного спорта Абдель Хаким аш-Шину, он будет голосовать за Российскую Федерацию как за основного кандидата на проведение данного спортивного мероприятия в 2023 году. Также он заметил, что помимо России есть еще несколько кандидатов. Однако Россия показала свою способность принимать такие масштабные соревнования на Олимпийских играх, проходивших в Сочи.