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Новости Нижнего Тагила

Юная спортсменка из Кушвы победила на шоу «Лучше всех» среди детей на Первом канале (ВИДЕО)

27 марта 2017, 09:45Добавить новость
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Юная спортсменка из Кушвы Есения Шляпникова стала победительницей шоу талантов среди детей «Лучше всех» на Первом канале.  Как пишет Е1, ведущий Максим Галкин спросил у 12-летней Есении Шляпниковой, какие у нее есть таланты. Девочка ответила, что занимается воркаутом. Она 30 раз подтягивается, 110 раз делает подъем с переворотом на брусьях и 310 раз отжимается от пола.
 
На передаче спортивный ребенок без труда удивил зрителей. Она выполнила свободную программу на брусьях и продемонстрировала подтягивания на одной руке. Максим Галкин попробовал повторить то, что исполнила девочка, но потерпел фиаско и выразил свой восторг от физической подготовки участницы.

Есению наградили призами, медалью и кубком победителя. 

© TagilCity.ru
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