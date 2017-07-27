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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане стали победителями командного первенства по шахматам

27 июля 2017, 07:00Добавить новость
город,Екатеринбург,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,шахматы,Шахматный турнир,Верхняя Салда,Тавда
Шахматисты из Нижнего Тагила завоевали двойную победу в областном турнире, который проходил в городе с 19 по 22 июля.

В состязании участвовали 11 команд из Екатеринбурга, Нижней и Верхней Салды и Тавды. В каждой была как минимум одна представительница прекрасного пола, передает пресс-служба мэрии.


Турниры проходили по швейцарской системе. Команды сыграли по семь игр, где заработанные очки каждого участника шли в общий зачёт.

По результатам рейтинга «фаворитом» являлась команда из Екатеринбурга. В напряженной борьбе победу всё же вырвала тагильская команда «Киасса», участники которой заработали 22,5 очков из 28 возможных.

Звание вице-чемпионов завоевали игроки другой тагильской команды – «Гамбит». А гости из столицы Урала, которым прочили лидерство, стали лишь третьими.

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