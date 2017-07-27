Тагильчане стали победителями командного первенства по шахматам

В состязании участвовали 11 команд из Екатеринбурга, Нижней и Верхней Салды и Тавды. В каждой была как минимум одна представительница прекрасного пола, передает пресс-служба мэрии.



Турниры проходили по швейцарской системе. Команды сыграли по семь игр, где заработанные очки каждого участника шли в общий зачёт.



По результатам рейтинга «фаворитом» являлась команда из Екатеринбурга. В напряженной борьбе победу всё же вырвала тагильская команда «Киасса», участники которой заработали 22,5 очков из 28 возможных.



Звание вице-чемпионов завоевали игроки другой тагильской команды – «Гамбит». А гости из столицы Урала, которым прочили лидерство, стали лишь третьими.