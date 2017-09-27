Спартакиада памяти Иосифа Горошникова стартовала в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В состязаниях первого этапа приняли участие команды ППС, ДПС, ОМОН и ОВО. Кроме того, впервые на стартах выступили представители общественного совета при МВД, а также ветераны милиции.





Первым заданием было скоростное вождение автомобиля, перед которым участников протестировали на знание ПДД. Лучшими здесь стали инспекторы ДПС.





Затем представители тагильского гарнизона полиции совершат забег, сыграют в мини-футбол и волейбол. Не обойдется и без стрельбы из пистолета Макарова.



Спартакиада будет проходить в течение сентября-октября, передают в пресс-службе полиции.



18 ноября в память о погибшем коллеге тагильские полицейские возложат цветы у мемориальной доски.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле