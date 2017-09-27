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Новости Нижнего Тагила

Спартакиада памяти Иосифа Горошникова стартовала в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 сентября 2017, 09:00Добавить новость
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45 лет назад при исполнении служебного долга погиб тагильский полковник милиции Иосиф Горошников. С тех пор на протяжении 30 лет сотрудники полиции города принимают участие в спартакиаде, посвященной герою.

В состязаниях первого этапа приняли участие команды ППС, ДПС, ОМОН и ОВО. Кроме того, впервые на стартах выступили представители общественного совета при МВД, а также ветераны милиции.

Первым заданием было скоростное вождение автомобиля, перед которым участников протестировали на знание ПДД. Лучшими здесь стали инспекторы ДПС.

Затем представители тагильского гарнизона полиции совершат забег, сыграют в мини-футбол и волейбол. Не обойдется и без стрельбы из пистолета Макарова.

 

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Спартакиада будет проходить в течение сентября-октября, передают в пресс-службе полиции. 

18 ноября в память о погибшем коллеге тагильские полицейские возложат цветы у мемориальной доски.

 

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Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле
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