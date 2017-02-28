Лыжный марафон «Европа-Азия» пройдет под Екатеринбургом 4 марта

По словам организаторов, ожидается порядка 800-900 спортсменов из разных городов. Будет подготовлено два старта – 35 километров и 53 километра. Будет работать трансфер для участников, зрителей и гостей марафона.



Несмотря на то, что электронная регистрация заканчивается сегодня, у всех желающих свердловчан есть возможность заполнить бланки 1, 2 и 3 марта на месте выдачи стартовых пакетов в парке Маяковского.



Стартовый взнос составляет 1600 рублей, а затем возрастет до 2000 рублей, пишет E1.ru. Общий призовой фонд мероприятия – 800 тысяч рублей.