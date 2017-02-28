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Новости Нижнего Тагила

Лыжный марафон «Европа-Азия» пройдет под Екатеринбургом 4 марта

28 февраля 2017, 08:50Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,марафон,лыжи,лыжная гонка
4 марта, в будущую субботу, под Екатеринбургом состоится лыжный марафон «Европа-Азия». Электронная регистрация на него заканчивается сегодня.

По словам организаторов, ожидается порядка 800-900 спортсменов из разных городов. Будет подготовлено два старта – 35 километров и 53 километра. Будет работать трансфер для участников, зрителей и гостей марафона.

Несмотря на то, что электронная регистрация заканчивается сегодня, у всех желающих свердловчан есть возможность заполнить бланки 1, 2 и 3 марта на месте выдачи стартовых пакетов в парке Маяковского.

Стартовый взнос составляет 1600 рублей, а затем возрастет до 2000 рублей, пишет E1.ru. Общий призовой фонд мероприятия – 800 тысяч рублей.

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