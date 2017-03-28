Спортсмену стало плохо с сердцем на соревнованиях на горе Долгой в Нижнем Тагиле

Сегодня, 28 марта, во время соревнований на горе Долгой стало плохо с сердцем одному из участников. Он был оперативно доставлен в Отделение экстренной кардиологии Нижнего Тагила.
Его только что привезли, пока ещё обследуется, -- рассказали в Отделение экстренной кардиологии.
В «Аисте» сообщили, что на ходе соревнований этот инцидент вероятней всего не отразится.
Потому как финишировать спортсмену удалось, -- пояснили редакции TagilCity.ru в СДЮСШОР «Аист».
В больнице добавили, что спортсмен зашёл в здание самостоятельно и его угрозы жизни нет.