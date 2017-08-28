Тагильчане завоевали несколько золотых медалей в соревнованиях в прошедшие выходные

В прошедшие выходные стартовали сразу несколько спортивных мероприятий, где проявили себя тагильчане. В Новоуральске прошли соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал памяти Безымянного». Тагильчанки из МДЮСШ «Старт» взяли 3 медали: две золотых – в группе участниц до 14 лет и в дистанции среди женщин, серебро – на дистанции среди девочек до 12 лет.





Тагильские спортсмены хорошо показали себя в соревновании по дзюдо в Магнитогорске. Даниил Бузилов из детско-юношеской спортивной школы «Уралец» взял первое место в весовой категории до 55 кг. Он будет участвовать в первенстве России по дзюдо в Иркутске.





В п. Окуловка прошло сразу 2 соревнования – Первенство среди участников до 24 лет и Чемпионат по гребному слалому. В Первенстве по гребному слалому золото отвоевала команда из Свердловской области в гонке байдарок-одиночек. В Чемпионате в классе «каноэ-одиночек» первое место занял Никита Храмцов. В командных гонках «байдарок-одиночек» гребцы из Свердловской области взяли серебро и бронзу.





По итогам соревнований гребцы из спортивной школы «Уралец» отправятся на Кубок мира и Чемпионат по гребному слалому, которые пройдут осенью в Испании и Франции, пишет управление по физической культуре и спорту Нижнего Тагила.