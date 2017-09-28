Школьники Ленинского района Нижнего Тагила открыли Спартакиаду (ФОТО)

Ученики разных возрастов будут соревноваться в быстроте, ловкости и силе.



Им предстоит играть в баскетбол, волейбол, шахматы, соревноваться в плавании, лыжах, беге на разные дистанции.





Стартовали соревнования с легкоатлетического кросса на 300 км, в котором приняли участие 160 юных бегунов. Лучшими стали ученики 18-й гимназии.

Фото: официальный сайт Нижнего Тагила

240 старшеклассников и учеников средних классов пробежали по набережной Верхне-Выйского пруда. Лучшими стали ученики гимназии №18.