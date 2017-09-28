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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане вошли в число победителей всероссийского конкурса «ГТО всей семьёй» (ФОТО)

28 сентября 2017, 06:30Добавить новость
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Семья из Нижнего Тагила победила в региональном отборе на всероссийский конкурс «ГТО всей семьёй».

Свердловская область вошла в десятку лучших из 56 участвующих регионов России.

Жители региона продемонстрировали лучшие практики вовлечения детей в сдачи норм ГТО, передают в пресс-службе мэрии.

Тагильчане Денис и Юлия Скупкины лучше многих проявили себя в демонстрации физической формы, а также при создании ролика о спорте. Члены семьи Скупкиных являются обладателями золотых значков ГТО. Они выступают участниками и организаторами состязаний «Готов к труду и обороне» в Нижнем Тагиле.

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Фото: официальный сайт Нижнего Тагила

 

Победителей наградили на семейном фестивале «ГТО всей семьёй», который состоялся в Москве в сентябре.

 
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