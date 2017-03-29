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Новости Нижнего Тагила

Соревнования среди юных биатлонистов прошли в Нижнем Тагиле (ФОТО)

29 марта 2017, 08:50Добавить новость
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В Нижнем Тагиле на лыжной базе «Спартак» накануне состоялось первенство по биатлону среди воспитанников Нижнетагильской городской детско-юношеской организации «Юный динамовец».

Юные спортсмены бежали лыжную дистанцию 450 метров с огневым рубежом и штрафным кругом. Состязание проходило в разных категориях – мальчики до 11-ти и 14-ти лет, а также же девочки. Среди юных спортсменов лучшим стал Александр Черемных. Среди биатлонисток победу одержала Виктория Рагозина.

Спортсмены бежали два разных старта, где старшие спортсмены стартовали немного раньше младших ребят.

Интересно, что «Юный динамовец» появился в 2014 году по инициативе начальника МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова.

 

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Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле
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