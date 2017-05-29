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Новости Нижнего Тагила

Первый открытый спортивный турнир по воркауту состоялся в Нижнем Тагиле (ФОТО)

29 мая 2017, 09:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 28 мая прошел первый открытый спортивный турнир «Тагильский характер». 

На мероприятие приехали более 30 участников из Серова, Екатеринбурга, Верхней Пышмы и других городов области.

Турнир проходил в Городском дворце молодежи. Состязания открыл летний сезон тренировок. Всего в рамках соревнований борьба шла в 6 номинациях. Среди них: мужской и женский фристайл, индивидуальный фристайл, силовое троеборье и др.

Среди победителей и призеров оказались спортсмены объединения Воркаут Нижний Тагил. 1 место – Шодикулов Шахруз, 2 место – Рудомётов Максим, 3 место – Завалихин Владислав.

Силовой фристайл, женская категория 2 место – Антакова Софья, 3 место – Суднишникова Карина.

Силовое троеборье, юноши, категория до 15 лет 1 место - Петросян Гор, 3 место - Шодикулов Шахруз, от 16 лет и старше 2 место - Беляев Денис, 3 место – Рахов Дмитрий.

Базовый комплекс, категория новичок, юноши 2 место – Максим Чубуков и 3 место – Бехтер Артём, девушки, 3 место - Антакова Софья. 

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Фото: Рустем Хайруллин

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