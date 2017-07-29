Тагильская школьница стала рекордсменкой России в подъеме по штурмовой лестнице (ВИДЕО)

Школьница из Нижнего Тагила Алина Милосердова стала новой рекордсменкой России в подъёме по штурмовой лестнице.
В Подольске проходит 26-й чемпионат России по пожарно-спасательному спорту. В составе сборной команды Свердловской области выступает нижнетагильская школьница Алина Милосердова.
По итогам соревнований по подъёму по штурмовой лестнице Алина показала лучшее время и установила новый рекорд. Преодолев штурмовую лестницу за 7,67 секунды, спортсменка установила новый рекорд России и стала первой в своей возрастной категории.
Всего в соревнованиях участвуют 16 сильнейших сборных России, более 400 спортсменов, передаёт E1.ru. Соревнования в Подольске пройдут до 30 июля.
Видео: E1.ru