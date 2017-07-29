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Новости Нижнего Тагила

Тагильская школьница стала рекордсменкой России в подъеме по штурмовой лестнице (ВИДЕО)

29 июля 2017, 13:00Добавить новость
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Школьница из Нижнего Тагила Алина Милосердова стала новой рекордсменкой России в подъёме по штурмовой лестнице.

В Подольске проходит 26-й чемпионат России по пожарно-спасательному спорту. В составе сборной команды Свердловской области выступает нижнетагильская школьница Алина Милосердова.

По итогам соревнований по подъёму по штурмовой лестнице Алина показала лучшее время и установила новый рекорд. Преодолев штурмовую лестницу за 7,67 секунды, спортсменка установила новый рекорд России и стала первой в своей возрастной категории.

Всего в соревнованиях участвуют 16 сильнейших сборных России, более 400 спортсменов, передаёт E1.ru. Соревнования в Подольске пройдут до 30 июля.


Видео: E1.ru

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