Семейный фестиваль под лозунгом «Ползком в чемпионы» прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле собрал на семейном празднике более 500 молодых родителей с детьми.

В Нижнем Тагиле прошел семейный праздник в рамках фестиваля «Уральские самоцветы». Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Президентский», где собрались более 500 человек.

В соревновании участвовали молодые родители с детьми от полугода до 2 лет. Самые маленькие спортсмены на первом этапе должны были проползти дистанцию в 5 метров. Родители использовали любые способы, чтобы заставить малышей двигаться активнее. Детям от полутора до 2 лет нужно было пробежать или проползти расстояние в 10 метров, а самые «взрослые» участники преодолевали дистанцию «верхом» на родителях.

Мероприятие стало настоящим совместным праздником. Приятные эмоции получили как самые маленькие участники, так и их родители, пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.





Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила