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Новости Нижнего Тагила

Более 1 200 сотрудников нижнетагильской корпорации УВЗ приняли участие в эстафете на призы газеты «Машиностроитель» (ФОТО)

30 мая 2017, 12:15Добавить новость
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В Нижнем Тагиле прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная 85-летию корпоративного издания Уралвагонзавода «Машиностроитель». В ней приняли участие взрослые и дети работников УВЗ.

75-я эстафета на призы газеты «Машиностроитель» собрала сотни любителей спорта нижнетагильской НПК УВЗ. В этом году корпоративному издательству исполняется 85 лет. 

 

Многие десятилетия легкоатлетическая эстафета является для ее участников одним из любимых массовых спортивных мероприятий.

Спортсменов-любителей приветствовали руководители подразделений УВЗ и представители газеты.

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Состоялось девять забегов, в которых приняла участие 101 команда. Все они были различны по составу: женские, мужские, смешанные. Участвовали даже дети, чьи родители трудятся в нижнетагильской корпорации УВЗ.

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Победители прошлых эстафет встретились в сильнейшем забеге на 2 470 м. 59 руководителей предприятий корпорации приняли участие в VIP-забеге: они бежали дистанцию в 295 м. Дети сотрудников УВЗ пробежали дистанцию для самых маленьких в 100 м. В этом забеге приняли участие 123 ребенка от двух до 10 лет. 

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Фото: УВЗ

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