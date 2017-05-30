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Российские медики подобрали замену запрещенному препарату мельдонию

30 мая 2017, 18:45Добавить новость
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Медико-биологическое агентство нашло замену мельдонию, ставшему в 2016 году причиной отстранения российской сборной от участия в Олимпиаде в Бразилии. 

ФМБА заменит запрещенный препарат мельдоний на аналогичный ему по действию - L-карнитин. Он обладает такими же фармакологическими свойствами, но не запрещен к употреблению спортсменами, сообщает газета «Известия».

Специалисты-медики уверяют, что при комбинации этого продукта с определенными разрешенными препаратами можно добиться качественного и устойчивого эффекта, помогая избежать перегрузки и перенапряжения на тренировках.

Тем не менее, некоторые спортсмены уверены, что L-карнитин вряд ли сможет заменить мельдоний. По действию он может быть приравнен разве что к витаминам.

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