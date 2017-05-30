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Шесть стримеров расскажут о подготовке российских городов к Кубку Конфедераций FIFA 2017

30 мая 2017, 09:00Добавить новость
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Шесть стримеров были выбраны для проведения прямых трансляций на «Одноклассниках» в рамках подготовки городов России к Кубку Конфедераций FIFA.

Участники, напомним, проходят отбор для проведения трансляции с игроками российской сборной по футболу на матче Россия - Чили, который состоится​ 9 июня в столице России.

Перед этим финалисты будут выходить в прямые эфиры OK Live из городов, где пройдет Кубок Конфедераций 2017. Этап завершится 6 июня.

Первый, отборочный этап, объединил под хэштэгом #StreemerWelcome2018 более 800 трансляций, который собрали более четырех миллионов просмотров. Стримеры выходили чаще всего в эфир из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Краснодара.

В финал попали: москвич Александр Иванов, петербуржец Валерий Коляда, Ринат Галиахметов из Казани, Алексей Копаев из Волгограда и дуэт «Неугомонные» (Виктория Злобина и Сергей Лена) из Краснодарского края. Они приняли участие в церемонии награждения, где призы вручала посол Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в нашей стране Виктория Лопырева.

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