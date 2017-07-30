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Новости Нижнего Тагила

Основатель тагильского движения Workout провел мастер-класс на фестивале экстремального спорта в Крыму (ФОТО)

30 июля 2017, 14:10Добавить новость
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В Крыму проходит юбилейный пятый фестиваль экстремальных видов спорта. Наш город на нем представил основатель движения Workout в Нижнем Тагиле.

В этом году в Крыму проходит уже пятый международный фестиваль, посвященный экстремальным видам спорта «EXTREME Крым 2017». Мероприятие проходит в поселке Оленевка на побережье Караджийской бухты. Участников приглашают на открытые тренировки и солнечный мастер-класс.

 

В программе фестиваля представлены разнообразные виды спорта, в числе которых парусные (кайтсерфинг, виндсерфинг), подводные (дайвинг и подводная охота), силовые (паркур, уличный Workout), скейтбординг, дертджампинг и танцевальные батлы. Это лишь краткий перечень мероприятий, которые запланированы на площадках фестиваля.

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Фото: пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил»


Как рассказала пресс-служба ОМСО «Воркаут Нижний Тагил», наш город на фестивале представлял приглашенный гость Хайруллин Рустем – общественный деятель и основатель движения Workout в Нижнем Тагиле. С 24 по 30 июля он делился своим опытом с участниками фестиваля, проводил мастер-классы как для новичков, так и для опытных последователей движения.

 

Фестиваль собрал участников со всей России. Его главной целью стало продвижение здорового образа жизни и вовлечение россиян в активный спорт. 

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